Szunyog pas dorëheqjes së Ahmetxhekajt: RTK të gëzojë pavarësi editoriale, drejtori i ri të emërohet përmes një procesi meritor

Szunyog shkroi në “X” se dëshiron ta theksojë rëndësinë e pavarësisë editoriale në RTK.

“Dua ta theksoj rëndësinë e një transmetuesi publik që gëzon autonomi institucionale dhe pavarësi editoriale”, shkroi ai.

Szunyog i shprehu mirënjohje Ahmetxhekajt për “përpjekjet e tij në përmirësimin e menaxhimit financiar të RTK-së”.

“BE-ja në Kosovë pret që Drejtori i ri i Përgjithshëm të emërohet përmes një procesi të bazuar në merita”, shkroi ai.

Postimi i plotë:

Read the news about the resignation of RTK’s General Director @Shkumbin_Ah.

I want to stress the importance of a public broadcaster that enjoys institutional autonomy & editorial independence.

