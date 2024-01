Szunyog: Jam krenar që gjëja e parë për të festuar këtë Vit të Ri është liberalizimi i vizave për Kosovën

Lidhur me këtë ka reaguar Ambasadori i Bashkimit Europian në Kosovë, Tomas Szunyog.

Ai e ka cilësuar si historik dhe të rëndësishëm vendimin për liberalizimin e vizave për kosovarët.

Szunyog ka shkruar se liberalizimi i vizave është një hap përpara drejt Bashkimit Evropian.

“Duke reflektuar për arritjet e vitit 2023 dhe duke marrë rezoluta për vitin 2024, jam krenar që gjëja e parë për të festuar këtë Vit të Ri është liberalizimi i vizave për #Kosovën. Me këtë Kosova shkoi përpara drejt BE-së. Së bashku mund të bëjmë më shumë!”, ka shkruar Szunyog./Lajmi.net/

— Ambassador Tomáš Szunyog (@EUAmbKS) January 1, 2024