Szunyog: BE mbështet Kosovën me 75 milionë euro si pjesë e Paketës së Mbështetjes së Energjisë

Përmes një postimi në “X”, Szunyog ka njoftuar se BE mbështet Kosovën me 75 milionë euro si pjesë e Paketës së Mbështetjes së Energjisë.

“Ndërsa theksuam se tranzicioni i gjelbër, integrimi dhe dekarbonizimi i sektorit të energjisë janë pjesë përbërëse e Agjendës së Reformës së #Kosovës , ne diskutuam gjithashtu zhvillimet e fundit në sektorin e energjisë. Theksoi se BE-ja mbështet Kosovën me 75 milionë euro si pjesë e Paketës së Mbështetjes së Energjisë”, ka shkruar Szunyog. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Met an Energy Community Secretariat delegation, led by its Director, to discuss #Kosovo’s performance in complying with the Energy Community Acquis. Noted that the Growth Plan offers an additional incentive to fast-track reforms & provides financial means for important projects. pic.twitter.com/FvmZC3Yctx

