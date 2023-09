Sylvinho: Kemi lojtarë që japin shpirtin në fushë, tifozët ishin në numër të madh Përzgjedhësi i Shqipërisë, Sylvinho, ka falënderuar tifozët shqiptarë që ishin në Pragë. Shqipëria kishte përkrahje të madhe nga tribunat në barazimin 1:1 me Çekinë. “I falenderoj tifozët shqiptarë që ishin në numër të madh në Çeki. Jam i kënaqur me rezultatin dhe me paraqitjen e skuadrës. Ne kemi 23-24 lojtarë që japin shpirtin në fushë…