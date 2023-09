Sylvester Stallone merr nënshtetësi italiane, shpallet edhe qytetar nderi në Gioia del Colle

Aktorit të filmit “Rocky” iu dha shtetësia nderi e qytetit të Gioia del Colle në Itali. Gioia del Colle është një qytet në Pulia, në Italinë jugore që ndodhet midis deteve Adriatik dhe Jon.

77-vjeçari i shumë pëlqyer i Hollywoodit u pa i ngazëllyer teksa mbante certifikatën në kornizë dhe kunjat prej ari në kutinë dhuratë, shkruan DailyMail.

Ai kishte veshur një këmishë blu me një gjerdan prej ari, ndërsa flokët e tij gri ishin të rregulluar me kujdes për t’u përshtatur me krahët e tij.

Siç transmeton Telegrafi, me të ishin edhe vajzat e tij Sophia, 27 vjeçe, Sistine, 25 vjeçe dhe Scarlet, 21 vjeçe, si dhe gruaja e tij prej 26 vitesh, modelja Jennifer Flavin, 55 vjeçe.

Sistina ishte përshtatur me babainë e saj duke veshur diçka ngjyrë blu. Scarlet kishte veshur një fustan blu të zbehtë me zbukurime të zeza me dantella dhe një varëse ari. Dhe Sophia kishte veshur një fustan të gjelbër ushtarak që tregonte figurën e saj përrallore të trupit.

Yjet kanë qenë në qendër të vëmendjes këtë vit me serialet e tyre televizive.

Familja e Hollywoodit ka luajtur në “The Family Stallone”, një serial që flet për familjen dhe jetën e tyre në Los Angeles.

Shfaqja ishte një seri me tetë pjesë ku luante ylli i aksionit me gruan dhe fëmijët e tij.