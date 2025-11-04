Syla: Vjosa Osmani është sekretaresh e Albin Kurtit
Analisti i njohur, Valon Syla e ka kritikuar presidenten e vendit, Vjosa Osmani se po vazhdon të ia mbaj anën Albin Kurtit dhe Lëvizjes Vetëvendosje.
Syla e ka kritikuar veprimin e fundit të Osmanit, ku e mandatoj Glauk Konjufcën për kryeministër, përkundër që nuk ka garancë se i ka numrat dhe se partitë tjera po refuzojnë publikisht të votojnë atë, transmeton lajmi.net.
“Vjosa Osmani nuk është Presidente e Kosovës. Është sekretareshë e Albin Kurtit. Pa numra, pa argumente e mandatoi, një parti që smujti për 9 muaj… kishe mundet për 9 ditë.”, shkroi shkurt Syla në postimin e saj./lajmi.net/