Syla: Po na kërcënon kryeministri, nesër do t’u ankohem ambasadave

Kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla, ka bërë të ditur se do të kontaktojë me përfaqësues ambasadave të huaja dhe të shteteve të QUINT-it në Kosovë, të cilëve do t’u thotë se kryeministri Albin Kurti është duke i kërcënuar udhëheqësit e sindikatave.