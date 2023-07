Syla për Kurtin: Një mini diktator marksist, qesharak e palaço – s’e pret askush në takim

Valon Syla, gazetar, ka hedhur disa kritika drejt qeverisë së udhëhequr nga Albin Kurti, ku ndër tjerash ka thënë se ky i fundit, pra kryeministri i Kosovës, po sillet si diktator edhe pse KFOR’i është në vend, gjë e cila e bën atë qesharak dhe palaço.

Syla ka kujtuar edhe disa nga qëndrimet e VV’së të cilat sot janë harruar ose shkelur nga vetë ata, siç është bashkimi kombëtar, si dhe premtimet për drejtësia. Premtim ky i fundit, i cili sot nuk duket aq mirë, duke kujtuar se, disa njerëz të VV’së, parti kjo në pushtet, ose janë arrestuar ose janë nën akuza.

Po ashtu, gazetari Syla, ka theksuar se sot kryeministri i vendit s’mund të dalë askund jashtë pasi që askush s’e pret atë në takim.

Postimi i plotë:

Nje vend me 1.9 milionë banorë e me buxhet 3 miliardë e ka një Lider cirkuz, që mendon që është fuqi botërore. Mendon se e ka bomben atomike në Taslixhe…

Folke për bashkim kombëtar e smujke me bashku VV’në me PSD’në. Fol për krim, e mas shumti sot hinë në burg njerëz të Vetëvendosjes si Nagip Keku e Mujka…

Flet për drejtësi, por i mbyll mediat se i friksohet të vërtetës… edhe mbylljen e bon ‘pizdavski’ masi qe perfundojne debatet televizive, për sezonin veror.

Sillet si diktator e harron se e ka KFOR’in mrenda. Kjo e bon edhe qesharak e palaqo.

Sot Albin Kurtin kush eshte dikushi e i ka dy fije mend në botën shqiptare se llogaritë për normal… përveç do llaskucave që e përdorin ende me zhvat naj send nga qeceria e tij, duke shpresuar edhe naj ditë…

Ai sun del në takime jashtë se se pranon askush më, se i ka rrejt emisaret ma te lartë amerikan e të BE’së.

Ai as në deti nuk shkon si kryeminjstrat e tjerë Shqipëri, por ikë në Greqi. Ai as fëmijët si ka në shkolla shqipe, e flet për shqiptari.

Ai është një i papjrkur që vetën në pasqyre e sheh si figurë historike në bronz, por në fakt ai ka hy në histori si politikani që me 51% te votave, asnjë punë s’mbërrijti me kry, veç me ja vnu edhe sankcionet Kosovës që i patëm mangu, nga ata që na ndihmuan të çlirohemi.

Ky është Albin Kurti, që kur shkon te berberi thotë, premi flokët si Napoleoni. Thotë se është trim, por endet me 15 truproje.

Kur në jetë të vet spunoi send. As si dha rrogë dikujt, as nuk mujti me marrë një rrogë si njerëzit e zakonshëm. Punën e parë e ka si Kryeministër.

Ky është Albin Kurti. Një mini diktator marksist e qesharak qe luan me fatin e popullit tashmë më të varfër në Evropë dhe nën sanksione që na i rrasi vet.

A jeni ngi Vetëvendosje? Nginu edhe këtë verë.