Syla pas rritjes së infektimeve me COVID-19: Ti Arben Vitia që nuk e meriton asnjë titull, a ke turp?

Kreu i Sindikatës së Shëndetësisë në Kosovë, Blerim Syla ka reaguar pas rritjes së madhe të rasteve me COVID-19.

Syla ka thënë se i ka paralajmëruar qysh kohë më parë kryeministrin Kurti, ministrin Vitia, dhe kryetaren e Komisionit për Shëndetsi Kollqakun.

Ai thotë se Kosova është me situatën më të keqe në rajon për menaxhim të pandemisë.

Postimi i plotë:

“KUJT TI KËRKOJMË PËRGJEGJËSI TANI E KUSH DO MIRRET ME PAPËRGJESINË…..

Kryeministër Kurti, Ministër Vitia, Kryetare e Komisionit për Shëndetsi Dr.Kollqaku.. ku jeni a po e ndjeni veten përgjegjës apo duhet të iu rikujtoj cka kam kërkuar?

Kosova me situatën më të keqe në rajon për menaxhim të pandemisë e Ju a keni përgjigje me siguri se jo se nuk e keni edhe ndjenjën më të vogël për të sëmurit dhe për punëtorët shëndetsor këtë e keni dëshmuar tashmë. Kaq sa i përket ndërgjegjes dhe përgjegjësisë tuaj.

Po kush do i mban pasojat tani?

Po ua them POPULLI që ka mbajt shpresë tek Ju e në vecanti PUNËTORËT SHËNDETSOR QË JU I OFENDUAT AQ SHUMË.

Tani familjet do shpenzojn, do humbin te dashurit e tyre, do humbin punën etj,etj e Ju?????

Në fund Ti Arben Vitia që nuk e meriton asnjë titull a ke turp se per Betim të Hipokratit spo të pyes se nuk kam informacion se ke shëruar dikënd e per Hipokrit e morrëm vesh.

Mos i mblidh njerzit kinse po i ndëgjon, mos i ofendo ekspertet, mos i shantazho leri të qetë të punojnë.

Unë për këtë reagim kam arsye të shumta sepse nga dt 24 PRILL 2021 kam paralajmëruar të gjithë te lartpërmendurit.

ZOTI NA NDIHMOFT E NE PUNETORËT SHËNDETSOR JEMI NE SHERBIM TE POPULLIT.

Me respekt dr.Blerim Syla”. /Lajmi.net/