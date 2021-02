Syla: Opurtunistët po e presin në rend qeverinë Kurti, gjynahat s’po e kuptojnë që s’ka vend për krejt

Syla me anë të njuë postimi në Facebook, ka thënë se shumë opurutnistë po i afrohen Kurtit dhe Vetëvendosjes, në pritje se edhe ata mund të përfitojnë diçka nga ai dhe partia e tij, shkruan lajmi.net.

“Oh ooo. Kemi mu knaq. Sa oportunisti po fotografohet e po pret ne rend tu e pritë Qeverinë Kurti. Gjynahat s’pe kuptojnë që s’ka vend për krejtë. As në Telekom, as në KEK, as në Postë, e as në Qeveri. Shteti, shteti… ska ku mo”, ka shkruar Syla.

Syla ka ironizuar edhe për çështjen e vaksinave.

“Mem ngu mu i bleni tazat. Se qumshti, edhe kiflet kanë me qene pa pare. Vakcinat, liberalizimi i vizave e këto… te kqyrim. Qysh ja kanë nisë pak para se me shku në deti, na e jepin ka 1 vakcinë, nashta. A për viza shihemi me 2025. Ma mirë, nisjani kadale shkelni në tokë”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/