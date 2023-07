Syla numëron dështimet e Qeverisë: A u ngitë VV? Nginu edhe këtë pushim

Analisti politik, Valon Syla, ka kritikuar Qeverinë Kurti e cila sipas tij po i bën gati tre vite në pushtet dhe ende nuk ka realizuar ndonjë projekt madhor.

“As në ekonomi, as në energjetikë, as në infrastrukturë e as në edukim”, shkruan ai.

Ai përmend edhe sanksionet nga SHBA-të dhe BE-ja.

Postimi i plotë i tij:

Gati 3 vjet Vetëvendosje në Qeveri, me Albin Kurtin në krye. Hala as një projekt i vetëm i madh nuk është nisë.

As në ekonomi, as në energjetikë, as në infrastrukturë e as në edukim.

Plus na rrasi në Sankcione nga Amerika dhr BE.

A u ngitë Vetëvendosje? Nginu edhe këtë pushim. /Lajmi.net/