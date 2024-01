Syla nervozohet me kolonat në kryeqytet, i drejtohet Përparim Ramës: O gërrnaq, na e gërrdite Prishtinën

Kolonat e makinave në Prishtinë e kanë irrituar tej mase gazetarin, Valon Syla.

Ky i fundit në një postim në Facebook, nuk ka hezituar ta quaj “gërrnaq” të parin e kryeqytetit, një term ky që Syla e përdor për mërgimtarët, shkruan lajmi.net.

“Çu more bo naj send tani bllokoje. Gropo ner toke, le shesh nalt, a diçka… nuk kryhet nje mandat me do kalldërem e do kabina edhe 3 vjet vec teste”, shkruan Syla.

Postimi i plotë i tij:

O Përparim Rama, na e gërdite Prishtinën.

Çu more bo naj send tani bllokoje. Gropo ner toke, le shesh nalt, a diçka… nuk kryhet nje mandat me do kalldërem e do kabina edhe 3 vjet vec teste.

Po populli i lodhtë. I keni hyp, mos i zhdtypni. Dalin tash do gazetarë e ju mbrojnë… se ata janë rritë në qytete të mëdhaja si ti në Londer edhe e dinë mire.

Gërrnaç. /Lajmi.net/