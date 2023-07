Syla: Mos kena lujtë si shoqni? Kurti shkon më shpesh në Greqi se në Shqipëri

Valon Syla, gazetar, ka folur në Pressing të T7, për klimën ndaj mediave në Kosovë.

Sipas tij, kjo klimë është për t’u mbuluar “kjo marrë” siç thotë Syla.

Ai ka deklaruar e Kurti më shpesh po shkon në Greqi, sesa në Shqipëri.

“Mos kemi lujtë si shoqëri”, pyet Kurti teksa kritikon pushtetin.

”Asnjë mik nuk i ka mbetur, Amerika s’po të pëlqen, gjermani jo, britaniku jo, francezi, jo, turku jo. Besoj që as rusi nuk i pëlqen. Më shumë po shkon në Greqi sesa në Shqipëri me u taku me 27 ministra të jashtëm që i thirr Edi Rama. Mos kemi lujt na si shoqëri. Pyetje jam ka bëjë dhe prej krejt këtij ligji veç gazetarët i kanë mbetur Kurtit me fshef këtë marri” ka thënë Syla.