Syla kërkon shkarkimin e Prindonit: Nëse s’bëhet, Qeveria shndërrohet në regjim

Me anë të një postimi në Facebook, Sadriu ka kërkuar nga sekretari i MPJ-së që të kryej punën e tij në raport me sjelljen e Sadriut, shkruan lajmi.net.

Postimi i plotë i Sylës në Facebook:

Nëse kjo Qeveri nuk e shkarkon Prindon Sadriun, atëherë shndërrohet në regjim. Sa shkarkimi ndodhi për shkelje, e burrin e Presidentes s’po bojka, se paska selektime me të njofshëm.

O sekretari i MPJ, Z. Behar Isma, a po pret edhe Presidenti Biden me reagu për rastin që me shkarku Prindonin qysh e lyp procedura apo çka? Kryje punen tënde sepse ke pasë qef me u bë sekretar… se edhe ty pastaj të rrok procedura… apo veç ja paskeni mësy me u bë regjim?. /Lajmi.net/