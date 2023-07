Syla i drejtohet Kurtit: Çka po do me rrejt? Që s’kemi sankcione a? Që s’të ka leçitë Evropa dhe Amerika a? Gazetari Valon Syla ka sfiduar narracionin e qeverisë që gjithçka po ‘shkon si vaji në tepsi’ dhe tentimin e shmangies së skandaleve me fushatë populiste kundër zërave kritik. Syla në postimin e tij në Facebook pa ngurrim shfrytëzoi lirin e shprehjes së fjalës së lirë kur e sfidoi kryeministrin Albin Kurti dhe partinë e tij…