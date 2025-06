Syla: “Çka niva Albulena po kandidojke për Malishevë?” Analisti i njohur, Valon Syla ka ironizuar me kandidatën për kryeparlamentare nga VV, Albulena Haxhiu. Ai me anë të një postimi tha se ka dëgjuar që Haxhiu do të jetë kandidate për kryetare në komunën e Malishevës, shkruan lajmi.net “Çka niva Albulena po kandidojke për Malishevë? Pse Baja me pasë 1 Kryeparlamentar e Caralluka Jo?…