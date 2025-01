Sveçla: Zyra tatimore e Serbisë në veri funksiononte ilegalisht, kryente haraç nga grupet kriminale të Serbisë Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka reaguar në lidhje me aksionin e sotëm të zhvilluar në veri të Mitrovicës që rezultoi me mbylljen e zyrës së Agjencisë Tatimore të Serbisë që funksiononte ilegalisht. Sveçla tha se aktiviteti i kësaj agjencie do të hetohet nga të gjitha mekanizmat institucional, si dhe do të vazhdohet…