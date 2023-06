Sveçla: Veprimtaria e grupeve kriminale në veri do të ndalohet në tërësi Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, në konferencën pas përfundimit të mbledhjes së Qeverisë, ka deklaruar se në veri të vendit, operojnë grupet terroriste. Më tutje Sveçla ka deklaruar se Kosova do të jetë e bashkërenduar me shtetet që bëjnë pjesë në luftën kundër terrorizmit. Ai ka shtuar veprimtaria e tyre është e paligjshme…