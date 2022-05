Sveçla tregon sa kosovarë janë në mesin e të khyerve nga Siria

Kështu ka njoftuar Sveçla, nëpërmjet një postimi në Facebook, duke shtuar se institucionet do të jenë në gjendje gatishmërie që të angazhohen maksimalisht për mirëqenien e qytetarëve, shkruan lajmi.net.

“Si Qeveri e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë sot kthyem dy shtetas tanë nga zonat e konfliktit në Siri. Kjo është vazhdimësi e angazhimit të Qeverisë së Kosovës për rikthimin dhe riintegrimin e qytetarëve tanë që ka filluar nga viti 2019. Si institucione do të jemi në gjendje gatishmërie në çdo kohë dhe do të angazhohemi maksimalisht për mirëqenien e qytetarëve tanë por gjithmonë duke pasur parasysh që çdo veprim kundër ligjeve të Republikës së Kosovës dënohet sipas masave që përcaktohen nga ligjet”, ka thënë pos tjerash ministri.

Tutje, ai ka kërkuar që të respektohet privatësia e të kthyerve dhe familjarëve të tyre, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e procesit.

Jemi të lumtur që jemi shtet lider global në luftën kundër terrorizmit duke zbatuar kështu me përgjegjësi të lartë obligimet tona si shtet anëtar i Koalicionit Global kundër ISIS.

