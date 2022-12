Sveçla tregon çfarë koeficienti të pagave do të ketë Presidentja, Kryeministri, mjekët, policët Me 68 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim është miratuar në lexim të parë projektligji për pagat në sektorin publik. Pozitë e opozitë kanë qenë pro projektligjit. Por, çfarë koeficienti të pagave do të ketë Presidentja, Kryeministri, mjekët e policët? Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla ka treguar Projektligji i Pagave do ta adresojë problematikën…