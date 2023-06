Sveçla thirrje Beogradit: Tërhiquni nga sulmet terroriste dhe dëshira për eskalim, nuk do të keni sukses Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla është paraqitur në konferencën e paralajmëruar për medie, konferencë kjo e përbashkët me drejtorin e Policisë, Gazmend Hoxha. Ai i ka bërë thirrje Begradit që të tërhiqet nga dëshira për ta eskaluar vendin tonë, pasi nuk do të kenë sukses, përcjell lajmi.net. Tutje, Sveçla ftoi faktorët ndërkombëtarë që…