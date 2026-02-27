Sveçla takon të ngarkuarën me punë të SHBA-së, Anu Prattipati për bashkëpunim në siguri dhe stabilitet rajonal
E ngarkuara me punë e SHBA-së, Anu Prattipati, u takua me ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla
Takimi pati në thelb diskutimin e marrëdhënieve SHBA-Kosovë.
Me këtë rast, Sveçla dhe Prattipati biseduan për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe policimit.
“Takimi theksoi rëndësinë e stabilitetit rajonal dhe koordinimit të ngushtë mbi prioritetet e përbashkëta të sigurisë” thuhet në njoftimin e Ambasadës së SHBA-së.