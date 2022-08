Sveçla takohet me një delegacion amerikan: Diskutohet për procesin e strehimit të qytetarëve afganë Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, sot është takuar me një delegacion amerikan për të diskutuar mbi procesin e strehimit të qytetarëve afganë. Kështu është bërë e ditur përmes një komunikate për media ku, është shtuar Kosova deri më tash ka zhvilluar me sukses këtë operacion falë angazhimit të përbashkët me Shtetet e Bashkuara…