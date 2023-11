Sveçla shkon në Turqi: Diskuton për thellimin e bashkëpunimit me homologun e tij turk Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla është pritur sot në takim në Ankara nga homologu i tij turk Ali Yerlikaya, me të cilin ka diskutuar mbi sfidat aktuale dhe mundësitë e reja për thellimin e bashkëpunimit, me theks në fushën e sigurisë dhe teknologjisë. Në një postim në Facebook, ministri Sveçla shkruan se Kosova…