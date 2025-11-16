Sveçla: Serbia vazhdon të planifikojë sulme terroriste në Kosovë, Policia dhe KFOR-i kanë gjetur dje 10 detonatorë me fitila në Leposaviq

Ministri i Punëve të Brendshme në detyrë, Xhelal Sveçla, ka reaguar pas gjetjes së dhjetë detonatorëve ndezës me fitila në afërsi të fshatit Gnjezhdan në Leposaviq, një aksion i përbashkët i Policisë së Kosovës dhe KFOR-it. Sveçla thekson se këto mjete, nëse do të përdoreshin, do të shërbenin për sulme terroriste që synojnë shkaktimin e…

16/11/2025 11:53

Ministri i Punëve të Brendshme në detyrë, Xhelal Sveçla, ka reaguar pas gjetjes së dhjetë detonatorëve ndezës me fitila në afërsi të fshatit Gnjezhdan në Leposaviq, një aksion i përbashkët i Policisë së Kosovës dhe KFOR-it.

Sveçla thekson se këto mjete, nëse do të përdoreshin, do të shërbenin për sulme terroriste që synojnë shkaktimin e dëmeve, krijimin e pasigurisë dhe frikësimin e qytetarëve. Ai shton se prezenca e Policisë dhe institucioneve të sigurisë ka lejuar që këto raste të shmangen dhe të minimizohet rreziku për qytetarët, transmeton lajmi.net.

“Por, nuk ka kthim mbrapa. Policia e Kosovës, institucionet e sigurisë e mbi të gjitha Republika e Kosovës është e vendosur në luftën përballë bandave të tilla kriminale, të cilave do t’i përgjigjet ashtu siç e meritojnë. Kushtetushmëria, ligjshmëria, rendi dhe drejtësia do të ngadhnjejnë mbi çdo celulë terroriste, mafioze e kriminale”, ka shkruar Sveçla në reagimin e tij.

Ky rast vjen në një kohë kur autoritetet e sigurisë paralajmërojnë se Serbia, përmes grupeve kriminale dhe terroriste, vazhdon të tentojë sulme ndaj Kosovës.

Postimi i plotë: 

Serbia përmes bandave kriminale e terroriste vazhdon ende të planifikojë e ndërmarrë sulme terroriste në Republikën e Kosovës. Dje Policia e Kosovës së bashku me KFOR-in kanë gjetur dhjetë detonator ndezës me fitila (kabllo) në afërsi të fshatit Gnjezhdan, në Leposaviq.
Shtrirja e Policisë së Kosovës, prania e insitucioneve tona të sigurisë, ka bërë të mundur që të tilla mjete që do të përktheheshin në sulme të rrezikshme terroriste, të kapen e të shmangen apo minimizohen raste të sulmeve të rënda që për qëllim kanë shkaktimin e dëmit, krijimin e pasigurisë dhe kësisoj frikësimin e qytetarëve.
Por, nuk ka kthim mbrapa. Policia e Kosovës, institucionet e sigurisë e mbi të gjitha Republika e Kosovës është e vendosur në luftën përballë bandave të tilla kriminale të cilave do t’i përgjigjet ashtu siç e meritojnë. Kushtetushmëria, ligjshmëria, rendi dhe drejtësia do të ngadhnjejnë mbi çdo celulë terroriste, mafioze e kriminale./lajmi.net/

