Sveçla reagon pas sulmit në veri: Grupet kriminale synojnë të ngjallin atmosferë frike

Në një postim në Twitter, Sveçla ka thënë se këto sulme po vijnë nga akterë kriminalë të përkrahur nga Serbia, shkruan lajmi.net.

Sipas tij, qëllimi i këtyre grupeve është të ngjallet një atmosferë pasigurie dhe frike.

“Edhe njëherë, Policia e Kosovës është gjuajtur me armë zjarri. Grupet kriminale të përkrahura nga Serbia synojnë ta ngjallin një atmosferë frike dhe pasigurie duke targetuar zbatimin e ligjit”, shkroi Sveçla në Twitter. /Lajmi.net/

Yet again, Kosova Police patrol was shot at with firearms. Criminal groups backed by Serbia aim to create an atmosphere of fear & insecurity by targeting law enforcement.

Their ultimate goal: make north of Kosova a lawless, criminal-run zone. Their efforts will ultimately fail.

— Xhelal Sveçla (@XSvecla) January 27, 2023