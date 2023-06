Sveçla publikon një video, tregon si u rrëmbyen tre policët brenda Kosovës

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka publikuar një video në Twittër duke treguar se si u rrëmbyen tre policët nga forcat serbë.

Ai në videon e shpërndarë ka thënë se kjo u bë me urdhër të drejtpërdrejtë të presidentit serb, Alekandër Vuçiq, një kilometër brenda territorit të Kosovës.

“Videoja e mëposhtme tregon se si forcat serbe, me urdhër të drejtpërdrejtë të Vuçiqit, rrëmbyen zyrtarët tanë të PK-së, thellë në territorin e Kosovës. Saktësisht 1 kilometër larg kufirit”., ka shkruar Sveçla, raporton Lajmi.Net.

Ai tutje ka bërë thirrje që Serbia t’i lirojë menjëherë tre policët e arrestuar dhe të ndaloj dezinformimin.

“Serbia duhet të ndalojë dezinformimin dhe të lirojë oficerët tanë tani”, ka përfunduar Sveçla.

A planned abduction. A criminal act.

The video below, shows how Serbian forces, w/direct order from Vucic, abducted our KP officials, deep w/in the territory of 🇽🇰. Exactly 1km away from the border. Serbia has to stop disinformation & release our officers now. pic.twitter.com/XAfpAAkjjt

— Xhelal Sveçla (@XSvecla) June 21, 2023