Sveçla pret në takim 3 policët e liruar, MPB: Ata do të vazhdojnë të përndjeken nga Serbia Ministria e Punëve të Brendshme me një komunikatë për media ka njoftuar se ministri Xhelal Sveçla i ka pritur në takim 3 policët e liruar sot nga Serbia. Nga kjo ministri thanë se atyre u janë konfirmuar aktakuzat nga gjykatat serbe, dhe se do të vazhdojnë të kenë probleme me drejtësinë e shtetit serb në…