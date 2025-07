Sveçla pas ndalimit të zyrtari serb për deklaratat nxitëse: Nuk tolerojmë fyerje ndaj UÇK-së, do të merren masa sipas ligjeve në fuqi

Popoviq ka fyer rëndë Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, duke e cilësuar atë si “organizatë terroriste” dhe duke e krahasuar me ngjarje të rënda nga historia botërore. Kjo deklaratë, sipas Sveçlës, është një përpjekje për të njollosur historinë e luftës çlirimtare dhe për të përhapur narrativën e regjimit të dikurshëm të Millosheviqit.

Sveçla njoftoi se Popoviq është ndaluar në pikën kufitare të Bërnjakut dhe më pas është dërguar në stacionin policor në Mitrovicën e Veriut. Ai shtoi se ndaj tij do të merren masa në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës, raporton lajmi.net

Sveçla theksoi se Kosova është shtet demokratik dhe sovran, që respekton fqinjësinë e mirë dhe nuk do të tolerojë kurrë fyerje ndaj historisë së saj, në veçanti ndaj luftës së UÇK-së, e cila gëzon respekt ndërkombëtar.

Postimi i plotë:

Dua të theksoj se Republika e Kosovës është shtet demokratik dhe sovran. Ne as nuk kemi cenuar një shtet tjetër, as nuk kemi provokuar popullatën e një shteti tjetër dhe as nuk do të lejojmë veprime të tilla ndaj nesh.