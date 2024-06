Sveçla paralajmëroi burgosjen e Vuçiqit, Petkoviq e quan “mburrje në rrjete sociale” Kryenegociatori i Serbisë për dialogun me Kosovën, Petar Petkoviq i ka reaguar ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës, i cili paralajmëroi burgosjen e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq nëse ai do të hyjë në vend pa marrë leje. Petkoviq tha se si kryeministri i Kosovës, Albin Kurti nuk u ul për të folur me Vuçiqin…