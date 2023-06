Sveçla: Jemi duke bërë përpjekje të dimë se ku po mbahen policët e kidnapuar

Ministri i Punëve të brendshme, Xhelal Sveçla në një konferencë për media, ka bërë thirrje urgjente për lirimin e tre zyrtarëve policorë që u kidnapuan dje brenda territorit të Kosovës.

Nw fjalwn e tij para mediave, Sveçla u shpreh se bëhet fjalë për dy formacione të Serbisë të cilat kanë hyrë në Kosovë dhe ajo që kanë patë janë grupe të maskuara të dirigjuara nga Beogradi.

“Ligjshmëria dhe kushtetutshmëria janë vlera të demokracisë. Javën e kaluar Republika e Kosovës është përballur me tentativa për deeskalim të situatës në vend, të cilat vijnë nga Serbia. Ajo që kemi parë janë grupet e maskuara të dirigjuara nga Beogradi, të cilët kanë sulmuar Policinë e Kosovës, KFOR-in dhe gazetarët. Këta janë hapa të turpshëm të Beogradit pas veprimeve tona. Ndonëse në dy vitet e fundit jemi ballafaquar me sulme te grupeve kriminale në veri të vendit, dy javët e fundit ato janë intensifikuar. Kidnapimi i djeshëm është planifikuar nga njësiti special i ushtrisë serbe ‘Kobra’”, tha Sveçla.

Ai ka thënë po ashtu se janë duke bërë përpjekje të dinë se ku po mbahen policët shqiptarë të kidnapuar.

“Prandaj nuk dimë se ku janë duke u mbajtur policët. Serbia qartazi është një vend jo demokratik dhe nuk brengoset fort as për liritë dhe të drejtat e të burgosurve, as për familajrët e tyre, as për fqinjësi të mirë, as për deeskalim të situatës aktuale. Gjtha këto informata janë duke u ndarë në vazhdimësi me partneret tanë, edhe kur isha aty, kishte pjesëtarë të KFOR-it, të cilët poashtu hetonin rastin, mund të them që për sa i takon terrenit, të dhënat po na përputhen, por presim deklarim zyrtar të tyre. Gjurmët tregojnë që ka qenë aksion i këtyre dy njësive speciale me numër shumë më të madh sesa që ju i keni parë apo se sa pjesëtarët e policisë tonë kanë qenë aty”, tha Sveçla.

Tre policë patrollues të kufirit u kidnapuan të mërkurën nga një njësit special i policisë serbe, sipas Policisë së Kosovës, “thellë brenda në territorin e Republikës së Kosovës”. Ata ishin në detyrë, siç u tha, në një pikë statike në vendin e quajtur Tresave/Bare./Lajmi.net/