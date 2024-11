Sveçla: Emrat e të arrestuarve në lidhje me sulmin nuk po publikohen në mënyrë që hetimet të mos dëmtohen Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla, gjatë një konference për media tregoi arsyen se pse emrat e atyre të cilët janë arrestuar në lidhje me sulmin që ndodhi mbrëmjen e së premtes në Ibër-Lepenc, nuk po publikohen. Sipas ministrit, kjo po bëhet me qëllimin që hetimet të mos dëmtohen. Ai tha se nuk po fshehin asgjë…