Sveçla edhe sot për “qef” anej Urës së Ibrit: Ju ftoj edhe juve me pi kafe Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, bashkë me ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elber Krasniqi kanë shpeshtuar vizitat e tyre në veri të vendit. Të dy janë parë edhe sot atje, derisa ministri Sveçla tha se në veri janë për kafe. Bashkë me ta për këtë “kafe” ishte edhe zv/drejtori i Policisë së Kosovës në…