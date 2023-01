Sveçla deklarohet për incidentin në veri: Dhuna ndaj policëve tanë nuk do të tolerohet

Ministri Sveçla tha se është thellësisht i brengosur për incidentin e fundit në Leposaviq, ku dy persona me veturë kanë tentuar t’i shmangen postbllokut policor.

-Advertisenent-

Sveçla theksoi se ata kanë goditur me dashje veturën e Policisë së Kosovës dhe kanë vënë në rrezik jetën e policëve, transmeotn lajmi.net.

“Policët e PK-së janë detyruar të qëllojnë në drejtim të automjetit për të neutralizuar situatën”,shtoi ai.

Tutje Sveçla tha se në lidhje me këtë rast është duke u zhvilluar një hetim nga Inspektroati i Policisë së Kosovës, që është i përfshirë në mënyrë aktive.

“Dua të jem i qartë: Asnjë formë dhune ndaj policië sonë nuk do të tolerohet”,theksoi ai.

Po ashtu sipas Sveçlës, mbrojtja e qytetarëve dhe zbatimi i ligjit është prioritet i yni kryesor.

Ndryshe përfaqësuesit e komuniteti serb kanë deklaruar se një serb është plagosur në këtë rast.

Nga ana tjetër Lista Serbe ka kërkuar largimin e njësive Speciale nga zonat e banuara me shumicë serbe./Lajmi.net/

Deeply concerned about the recent incident in Leposaviq.Two persons with a vehicle,attempt to evade a police checkpoint.They hit KP car intentionally and put the lives of police officers in danger. KP officers were forced to fire at vehicle’s direction to neutralize situation.1/2

— Xhelal Sveçla (@XSvecla) January 23, 2023