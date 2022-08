Sveçla aludon se në Veri pati paramilitarë të armatosur: Po të donte, policia do t’i neutralizonte

Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla ka folur sonte për ndodhitë e fundjavës në veri të vendit.

Ai ka thënë se suksesi i një operacioni në veri, varet nga përdorimi i forcës minimale nga forcat e policisë, shkruan lajmi.net.

“Kjo ndodhë duke përdorur mjaftueshëm resurse dhe kohën e duhur për këto forca. Mund t’ju them se nuk ka hezitim as frikë nga Policia e Kosovës, ata janë të vetëdijshëm për kapacitetet që i kanë”, tha Sveçla.

Sveçla madje aludoi se në veri ka pasur edhe paramilitarë të armatosur.

“Pajtohemi, që jemi në një raport të zhdrejtë me mundësitë, sepse kemi dhjetëra të armatosur paramilitarë, dhe kemi mijëra policë që zbatojnë ligj dhe janë të trajnuar për këtë. Policia po të donte, do të vepronte dhe do t’i neutralizonte ata”, tha Sveçla. /Lajmi.net/