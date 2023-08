Suvencionimi për rrobalarëse, enëlarëse e frigorifer – publikohet linku i aplikimit Javën që lamë pas, kryeministri i Kosovës Albin Kurti si dhe ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli në bashkëpunim me Bianciardi nga European Union in Kosovo kanë lansuar masat e reja për subvencionim të qytetarëve të cilat përfshijnë: rrobalarëse, enëlarëse, erigorifer ose frigorifer me friz, si dhe Sistem diellor për ngrohje të ujit sanitar. Sot gjatë…