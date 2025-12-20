Surprizë në shtëpinë kapsulë: i eliminuari i mbrëmshëm Toney shfaqet sërish
Toney është shfaqur në shtëpinë kapsulë, në oborrin e Klan Kosovës. Banori që u eliminua dje nga Big Brother VIP Kosova dhe nuk kishte biletë kthimi në shtëpi, duket se nuk është kthyer përfundimisht në rutinën e jashtme. Nga produksioni është shpërndarë fotografia e tij, por nuk dihet se çfarë fshihet prapa kësaj situate.
ShowBiz
Toney është shfaqur në shtëpinë kapsulë, në oborrin e Klan Kosovës.
Banori që u eliminua dje nga Big Brother VIP Kosova dhe nuk kishte biletë kthimi në shtëpi, duket se nuk është kthyer përfundimisht në rutinën e jashtme.
Nga produksioni është shpërndarë fotografia e tij, por nuk dihet se çfarë fshihet prapa kësaj situate.