Surprizë në shtëpinë kapsulë: i eliminuari i mbrëmshëm Toney shfaqet sërish

Toney është shfaqur në shtëpinë kapsulë, në oborrin e Klan Kosovës. Banori që u eliminua dje nga Big Brother VIP Kosova dhe nuk kishte biletë kthimi në shtëpi, duket se nuk është kthyer përfundimisht në rutinën e jashtme. Nga produksioni është shpërndarë fotografia e tij, por nuk dihet se çfarë fshihet prapa kësaj situate.

ShowBiz

20/12/2025 23:53

