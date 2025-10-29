Supremja refuzon ankesën e AAK-së lidhur me procesin e votimit në Junik
Gjykata Supreme, ka refuzuar ankesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) lidhur me procesin e votimit në komunën e Junikut, ku kishte kërkuar që të anulohet votimi aty dhe të shpallen të jashtëligjshme. Po ashtu në njoftimin e lëshuar nga kjo Gjykatë, thuhet se pretendimet se në mënyrë të kundërligjshme janë lejuar ndryshimet e vendbanimeve…
Po ashtu në njoftimin e lëshuar nga kjo Gjykatë, thuhet se pretendimet se në mënyrë të kundërligjshme janë lejuar ndryshimet e vendbanimeve mund të jetë objekt shqyrtimi i Prokurorisë për hetim të mundshëm në drejtim të elementeve të veprës përkatëse penale, por jo si parregullsi që lidhet me ditën e votimit.
“Pasi PZAP kishte refuzuar si të pabazuar ankesën e paraqitur nga AAK, me seli në Junik, kjo e fundit ka paraqitur ankesë në Gjykatën Supreme, duke kërkuar që të anulohen dhe të shpallen të paligjshme zgjedhjet komunale të 12 Tetorit 2025 në Komunën e Junikut, të urdhërohet KQZ që të bëjë pastrimin e listave dhe largimin e të gjithë atyre votuesve të cilët janë regjistruar si banorë-votues të Junikut në tre muajt e fundit para zgjedhjeve të 12 Tetorit 2025, dhe që Komuna e Junikut të shkojë në rivotim. Me rastin e rivendosjes sipas ankesës së lartpërmendur të subjektit politik AAK, me seli në Junik, dhe duke vepruar në tërësi sipas vërejtjeve të dhëna nga Gjykata Supreme e Kosovës në aktvendimin A.A.nr.92/2025, të datës 20.10.2025, PZAP, kishte refuzuar në tërësi të pabazuar ankesën e paraqitur ZL.A.nr.217/2025, të datës 14.10.2025. Bazuar në aktgjykimin e Gjykatës Supreme, pretendimet se në mënyrë të kundërligjshme janë lejuar ndryshimet e vendbanimeve mund të jetë objekt shqyrtimi i Prokurorisë për hetim të mundshëm në drejtim të elementeve të veprës përkatëse penale, por jo si parregullsi që lidhet me ditën e votimit”, thuhet në njoftimin e Gjykatës. /Lajmi.net/
Më poshtë mund të gjeni njoftimin e plotë:
https://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/verdicts/SUP_AA%20_100_2025_SQ.pdf?fbclid=IwY2xjawNu_nRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFVRnoyNmJOSHZyNnpMc0VVAR7-pLnqwaMQYp2nzvgvJGN3T764iGErEakyB1etK8S1yOKtryekuZrSfoF-Ww_aem_Xd4hTClVU4UOEPkgaTKGPQ