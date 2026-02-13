Supremja ndërpret paraburgimin për nëntë të pandehur për falsifikim të rezultateve të votimit
Gjykata Supreme e Kosovës ka ndërprerë masën e paraburgimit për nëntë të pandehur në një rast që lidhet me veprën penale të falsifikimit të rezultateve të votimit, duke i liruar ata që të mbrohen në liri. Sipas njoftimit zyrtar, me aktgjykimin Pml.nr.105/2026, Supremja ka aprovuar kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitura nga mbrojtësit e…
Lajme
Gjykata Supreme e Kosovës ka ndërprerë masën e paraburgimit për nëntë të pandehur në një rast që lidhet me veprën penale të falsifikimit të rezultateve të votimit, duke i liruar ata që të mbrohen në liri.
Sipas njoftimit zyrtar, me aktgjykimin Pml.nr.105/2026, Supremja ka aprovuar kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitura nga mbrojtësit e të pandehurve B.B., A.H., A.K., Gj.Sh., L.K., B.Xh., E.G. dhe I.P., duke ndryshuar vendimet e shkallëve më të ulëta që kishin caktuar paraburgimin, transmeton lajmi.net.
Vendimi vjen pas shqyrtimit të kërkesave të ushtruara kundër aktvendimit të Gjykata Themelore në Prizren dhe atij të Gjykata e Apelit e Kosovës, të cilat kishin caktuar dhe vërtetuar masën e paraburgimit ndaj të pandehurve.
Po ashtu, me aktgjykimin Pml.nr.95/2026, Gjykata Supreme ka aprovuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga mbrojtësi i të pandehurit H.P., duke ia ndërprerë edhe atij masën e paraburgimit për të njëjtën vepër penale dhe duke e liruar për t’u mbrojtur në liri.
Në arsyetimin e saj, Supremja ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore për ndërprerjen e masës së paraburgimit, duke theksuar respektimin e parimit të ligjshmërisë dhe të drejtave procedurale të të pandehurve.
Njoftimi i plotë: