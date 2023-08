Superliga e Kosovës vazhdon sot me dy ndeshje interesante Superliga e Kosovës vazhdon sot me dy ndeshje interesante për javën e dytë të ligës elitare të Kosovës. Ballkani pret Feronikelin, kurse Llapi poashtu pret Dukagjinin. Kampioni i Kosovës synon ta vazhdojë me fitore edhe xhiron e dytë pas fitores në ndeshjen e kaluar ndaj Lirisë, kurse Llapi është në kërkim të fitores së parë…