Superliga e Kosovës vazhdon në mesjavë me ndeshjet e xhiros së 24-të, vëmendja te derbi Drita – Ballkani Superliga e Kosovës vazhdon në këtë mesjavë me ndeshjet e xhiros së 24-të. Dy ndeshje do të luhen të martën, dy të mërkurën dhe një të enjten. Vëmendja padyshim se do jetë në Gjilan te dueli kryesor i kësaj xhiroje, i cili mund të sqarojë shumëçka rreth titullit të kampionit do të jetë ai mes…