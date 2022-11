Superliga e Kosovës: Sot luhen tri ndeshje, derbi mes Gjilanit dhe Ballkanit merr vëmendjen Superliga e Kosovës në futboll vazhdon sot me tri ndeshje të tjera. Superliga e Kosovës në futboll do të ketë sot tri ndeshje në orar, të vlefshme për xhiron e 18-të, shkruan lajmi.net. Ndeshja mes Gjilanit dhe Ballkanit është ajo që do të marrë vëmendjen, pasi përballen skuadra e dytë në tabelë me skuadrën e…