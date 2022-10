Superliga e Femrave nis me derbi Të premten (nesër) nis Superliga e Femrave. Qysh në xhiron e parë do të kemi derbin ndërmjet Bashkimit dhe Penzës. Këto skuadra së fundi u përballën në finalen e Superkupës së Femrave, ku fitore shënuan vashat prizrenase 63:70. Këto dy skuadra gjithashtu do të përballen edhe në Superkupën Mbarëkombëtare të femrave, që mbahet në Prizren…