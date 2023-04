Superkompjuteri i Premier Ligës parashikon fituesin e këtij edicioni

Gara për t’u shpallur kampion në Premier Ligë duket se do të zgjasë deri në fund, me Arsenalin dhe Man City që ‘luftojnë’ për trofeun.

City po kërkon të fitojë titullin e tretë radhazi, ndërsa Arsenali shpreson të kurorëzohet kampion për herë të parë që nga viti 2003, transmeton lajmi.net.

Janë ‘Topçinjtë’ ata që aktualisht janë në krye të tabelës, tetë pikë më shumë se City që ka luajtur një ndeshje më shumë se rivalët e tyre.

Dy skuadrat do të takohen në ‘Etihad’ më 26 prill në një ndeshje që do të ketë një ndikim të madh në destinacionin e titullit të Premier Ligë këtë sezon.

Superkompjuteri BETSiE i bettingexpert, i cili merr parasysh pika të shumta të të dhënave, duke përfshirë golat e pro dhe kundër, është përpjekur të parashikojë tabelën përfundimtare të Premier Ligës.

Ai ka parashikuar që Arsenali do të fitojë Cityt titullin me rreth tre pikë diferencë, me ‘Topçinjtë’ që përfundojnë një mesatare simulimi prej 88 pikësh nga 85 e Cityt./Lajmi.net/