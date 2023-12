Superkompjuteri i parë që simulon trurin e njeriut së shpejti mund të hyjë në funksion

Një ekip shkencëtarësh ka njoftuar se do të përfshijë superkompjuterin e parë në botë të krijuar për të imituar rrjetin nervor të trurit të njeriut.

Studiuesit në Universitetin e Western Sydney në Australi njoftuan se superkompjuteri, i quajtur DeepSouth, është i aftë të imitojë një rrjet neuronesh me 228 trilionë operacione sinaptike në sekondë, duke e vendosur performancën e tij afër asaj të fuqisë operative të trurit të njeriut.

Ekipi i shkencëtarëve beson se dizajnimi i një superkompjuteri të krahasueshëm në shkallë dhe fuqi me trurin e njeriut do të çojë në një kuptim më të mirë se si truri ynë llogarit.

Shumica e studiuesve që projektojnë superkompjuterë i bazojnë ato në fuqinë e papërpunuar kompjuterike, por meqenëse ekipi pas DeepSouth po përpiqet të përsërisë rrjetin nervor të trurit, një dizajn i tillë do të thotë se do të jetë më efikas, më pak i uritur për energji dhe ka të ngjarë më i lirë.

Studiuesit besojnë se krijimi i një superkompjuteri të simuluar të trurit do të ketë implikime të përhapura pasi më shumë kuptohet se si funksionon truri.

Besohet se superkompjuteri i ri mund të çojë në zhvillimin e “aplikacioneve kompjuterike të nivelit të trurit në fusha të ndryshme, duke përfshirë sensorët, biomjekësinë, robotikën, hapësirën dhe aplikacionet e inteligjencës artificiale në shkallë të gjerë”.

“Përparimet në të kuptuarit tonë se si truri llogarit duke përdorur neurone pengohet nga paaftësia jonë për të simuluar rrjete të ngjashme me trurin në shkallë. Simulimi i rrjeteve nervore në kompjuterë standardë duke përdorur njësitë e përpunimit grafik (GPU) dhe njësitë e përpunimit qendror me shumë bërthama (CPU) është gjithashtu i ngadalshëm dhe intensiv i energjisë. Sistemi ynë do ta ndryshojë këtë”, tha profesor van Schaik.

“Në fund të fundit, ka dy lloje studiuesish që do të jenë të interesuar për këtë – ose ata që studiojnë neuroshkencën ose ata që duan të krijojnë prototipe të zgjidhjeve të reja inxhinierike në hapësirën e AI”, thotë profesori i inxhinierisë kompjuterike Ralph Etienne-Cummings, i cili nuk ishte i përfshirë në projektin kërkimor.