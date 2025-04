Sunny Hill po afron! Biletat “Believer” përfundojnë pas 48 orësh!

Momenti i shumëpritur i këtij viti po vjen! Vetëm edhe pak orë na ndajnë nga mbyllja e biletave “Believer” për edicionin e ri të Sunny Hill.

Prishtinë, 30 prill – Vetëm 48 orë ju ndajnë nga mbyllja përfundimtare e shitjes së biletave “Believer” – mundësia juaj e artë për të siguruar hyrjen në Sunny Hill Festival me çmimin më të mirë! Mos e lini pas dore, pasi me përfundimin e kësaj oferte ekskluzive, do të nisin zbulimet e artistëve të mëdhenjë ndërkombëtar që do t’i ndezin skenat e edicionit të këtij viti.

“Erdhi momenti. Pjesëmarrësit e këtij edicioni të Sunny Hill Festival kanë vetëm edhe 48 orë kohë për të marrë biletat ‘Believer’ me çmimin më të lirë të mundshëm, prej rreth 30 euro mesatarisht në ditë. Shitjet mbyllen zyrtarisht më 2 maj 2025, në orën 20:00. Bëhuni gati, sepse menjëherë pas kësaj, do të fillojmë të zbulojmë disa nga emrat më të mëdhenj të muzikës ndërkombëtare që do të jenë pjesë e magjisë së Sunny Hill Festival këtë vit” – thuhet në njoftimin e festivalit.

Rerzervoni datat! Nga 1 deri më 3 gusht, Sunny Hill Festival do të rikthehet në Sunny Hill Festival Park në Bërnicë, me një atmosferë elektrizuese dhe performanca të paharrueshme nga emra të njohur botërorë dhe emrat më të mirë të skenës vendore. Festivali vazhdon rritjen, famën dhe jehonën ndërkombëtare, duke ofruar një përvojë festivali të nivelit botëror.

Edicioni i 2025-ës do të jetë një miks i fuqishëm i ikonave globale dhe zërave të rinj nga emra të mëdhenj të muzikës pop, hip-hop dhe muzikës elektronike.

A mund ta imagjinoni energjinë në skenat e Sunny Hill këtë vit?

Detajet e plota të line-up-it mbahen ende nuk janë zbuluar, por organizatorët garantojnë një listë artistësh që do ta bëjnë këtë edicion absolutisht të paharrueshëm.

Merrni biletat tuaja tani në këtë link: https://ticketing.festtix.co.uk/events/sunny-hill-festival-2025

Pas biletave “Believer”, mos humbisni shansin për të kapur biletat “Early Bird”, të cilat do të pasohen nga biletat “Regular” dhe “VIP”.

Shihemi në Sunny Hill Festival 2025!