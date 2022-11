“Sunny Hill Festival” nominohet për dy çmime nga “European Festival Awards” Sunny Hill Festival është nominuar nga European Festival Awards për dy kategori të rëndësishme të çmimeve ndërkombëtare për vitin 2022, atë të Best Medium -Sized Festival (për Sunny Hill Festival në Prishtinë) dhe Best New Festival (për Sunny Hill Tiranë). Sunny Hill është në garë me disa nga festivalet më të mëdha evropiane të muzikës,…