Sunak në Izrael: Hamas janë terroristë – Jemi me Izraelin Kryeministri britanik, Rishi Sunak, do të mbërrijë në Izrael të enjten për takime me Kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe Presidentin Isaac Herzog, përpara se të shkojë në kryeqytetet e tjera rajonale, njoftoi zyra e udhëheqësit britanik. Zoti Sunak do të shprehë ngushllimet e popullit britanik për humbjet e jetëve në Izrael dhe Gaza si rezultat i…