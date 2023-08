Sunak këmbëngul se Britania duhet “t’i përmbahet planit” për të ulur inflacionin

Kryeministri Rishi Sunak këmbënguli sot se Mbretëria e Bashkuar duhet “t’i përmbahet planit” për të ulur inflacionin edhe nëse kjo do të thotë pagesa më të larta të hipotekave për pronarët e shtëpive.

Sunak këmbënguli se kishte “dritë në fund të tunelit” për familjet në vështirësi, ndërsa ai u qortua në një transmetim të drejtpërdrejtë në radio. Kryeministri milioner u kap nga “Jack”, një baba i katër fëmijëve në fillim të të 30-ave nga Guildford, Surrey. Ai tha se po përballet me një rritje prej 87 për qind në pagesat e tij të hipotekës nga 1,500 £ në 2,800 £ kur norma e tij fikse dyvjeçare skadon në fund të vitit.

Ai pyeti: “Si një person që punon shtatë ditë në javë dhe ka paguar në sistemin e taksave që nga përfundimi i shkollës pa marrë asnjë qindarkë nga ajo, pse ndihem sikur po ndëshkohem padrejtësisht dhe çfarë mund të bëni për të më ndihmuar?”

Ajo vjen përpara një rritjeje të re të pritshme të normave të interesit që do ndodhë nesër, me Bankën e Anglisë që pritet t’i rrisë ato me një çerek përqindjeje në 5.25 për qind, shkruan DailyMail, përcjell KosovaPress

Sunak tha se ishte e “dhimbshme” dhe i sugjeroi telefonuesit ‘të fliste me bankën e vet’ dhe të diskutonte zgjatjen e afatit ose kalimin vetëm në interes. Ai sugjeroi që Jack kishte një hipotekë “jashtëzakonisht të madhe”.

Për inflacionin ai tha gjithashtu: Unë e di që familjet po luftojnë me koston e jetesës dhe kjo është arsyeja pse e vendosa si prioritetin tim të parë përgjysmimin e inflacionit dhe ne po bëjmë përparim.