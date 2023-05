Sulmuesi i Nju Jorkut dënohet me mbi 200 vjet burgim Një mbështetës i grupit militant, Shteti Islamik, është dënuar me disa burgime të përjetshme nga një gjykatë në Nju Jork. Sayfullo Saipov vrau tetë persona pas shkeli me kamionin e tij këmbësorët dhe çiklistët në rrugët e Manhatanit më 2017.Gjatë shqiptimit të dënimit, trupi gjykues tha se ai ka “shkatërruar shumë jetë” por Saipov nuk…